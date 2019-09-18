曾和孫道存傳出「父女戀」緋聞的小模「小可」邱羿霖，現改名為賴婕埨，日前報案表示在台北市信義區W HOTEL遺失價值30萬元的TIFFANY項鍊，但飯店卻說沒發現，雙方說詞大不相同，警方正在釐清中。

女模邱羿霖（小可），現改名為賴婕埨，10年前和大她33歲的孫道存傳出緋聞，男方不僅溫馨接送，還有名錶當生日禮物，讓她一夕爆紅。事後她澄清兩人才剛認識，因為和男友感情出問題，才答應和他出去，不過她最後依舊選擇當時的男友，也讓孫道存黯然退出。

據自由時報報導，賴女日前向中山警分局長春路派出所報案，表示自己與來台工作的友人同住W HOTEL，隔天早晨她先去工作，而稍晚友人退房時，卻忘記將賴女的蒂芬妮項鍊及手機充電線帶走，賴女去電飯店，飯店卻僅找回充電線，並未發現項鍊。

警方受理賴女遺失報案並開出二聯單；飯店則稱會盡力協助客人尋找，盼能釐清真相。

(中時電子報)