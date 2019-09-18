國民黨台中市黨部主委顏文正強調，「總統贏，立委八席全壘打」。（盧金足攝）

台中市立委第一、三選區人選未敲定，國民黨中央黨部祕書長曾永權18日表示，第一選區本來要徵召前陸委會主委張顯耀參選，挑戰任立法院副院長蔡其昌，但因家庭因素確定放棄，現在「最強菜農」林佳新表達參選，正在探詢相關可能勝選人選意願，中央黨部仍在討論中，尚未確定；至於台中市副市長楊瓊瓔是否參選第三選區？曾說，楊基層扎實，是否參選及時間，由她決定，國民黨台中市黨部主委顏文正則發豪語「總統贏，立委八席全壘打」。

曾永權表示，原先第一選區推一個人選，最後因為其他家庭因素決定不參選，對林佳新剛表達意願，就被爆料負面新聞，他強調「目前我們還在做最後決定」，中常會還沒有提名，會做最後決定。

媒體追問楊瓊櫻什麼時候辭職，正式投入選舉？曾永權表示，楊瓊瓔在地方經營扎實，會依照個人的看法，由她自己決定，四年前差幾票飲恨，這段時間她擔任副市長，非常了解百姓的需求。

至於北屯區傳出鴻海創辦人郭台銘要推派人選來參選？曾永權說，立委選舉還沒有穩定下來，到最後怎麼樣還沒有決定，但是國民黨的候選人，深信他們在立法院表現受到肯定，最重要候選人在地方獲得老百姓的信任與信賴。

(中時 )