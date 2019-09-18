墨西哥女毒梟菲莉絲(Claudia Ochoa Felix)，近日驚傳在男友床上離奇暴斃，目前警方正在調查死因。(圖/達志影像)

墨西哥女毒梟菲莉絲(Claudia Ochoa Felix)，長相酷似美國豔星金卡黛珊，不僅身材火辣，還時常高調地在網路上分享性感照近日驚傳在男友床上離奇暴斃，目前警方正在調查死因。

據了解，菲莉絲死前的晚上曾到酒吧消費後，回到男友住處睡覺，但男友試圖叫醒她，卻發現她躺在床上一動也不動，隨後報警。警方發現她疑似因為肺部有不明吸入物而死亡，但目前無法判定事件是他殺還是單純意外，目前法醫正對菲莉絲進行解剖，全案也正在調查中。

菲莉絲是墨西哥著名的暗殺女皇，也是墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼(Joaquin “El Chapo” Guzman)在被逮捕前的御用女殺手之一。勞蒂亞外表火辣，而且來頭不小，疑似是墨國惡名昭彰販毒集團「西納諾拉」（Sinaloa）旗下暗殺小組「炭疽幫」（Los Antrax）的首腦，任務就是暴力解決毒品生意上的一切事務，包括暗殺、綁架等勾當。她擁有強大火力，一把粉紅色的AK-47自動步槍就是她的標誌，上面有骷髏頭、十字骨圖案，成為墨西哥最強女殺手之一。

(中時電子報)