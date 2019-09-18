馬尼拉地區初審法院今天宣布廣大興案判決。判決書指出，被告沒有提出任何理由，可以合理化他們殺害被害者的行為，判決8名開槍的菲律賓海岸防衛隊員殺人罪成立。

廣大興案事發至今6年多，經多次開庭，馬尼拉地區初審法院法官雷耶斯（Eduardo Ramon Reyes）上午宣讀判決表示，8名被告有罪，刑期為8年又一天到14年8個月又一天，被告全體另須支付5萬披索（約新台幣2萬9700元）民事賠償和5萬披索精神損害賠償。

初審判決並未指明每一名被告的確切刑期。根據菲律賓刑法，殺人罪刑期為12年又1天到20年。

雷耶斯在判決書表示，如果受害人因被告的蓄意行為而死亡，即可推定被告的殺人意圖。在這種情況下，即使被告沒有殺人意圖，殺人罪仍舊成立。

雷耶斯說，這起案例中，被告追逐廣大興28號時，以高速武器射擊這艘船隻；由此，檢方已明確確認（clearly established）被告的殺人意圖。

之前開庭時，菲律賓國家調查局彈道測試發現，海岸防衛隊15把涉案槍枝中，船上留下的彈殼是由春田（Springfield）M14步槍、7.62口徑步槍和白朗寧（Browning）.30口徑機槍射出。

8名菲國海防隊員對廣大興28號共發射108發子彈。

判決書說：「被告並未提出任何可寬宥的情況（extenuating circumstance）在法律上合理化他們殺害被害者的行為。」

法官指出，被告合謀意圖殺人，在法律上無法合理化殺害受害者的行為，以不偏不倚的立場來看，以殺人罪將被告定罪的道德確定性（moral certainty）無庸置疑。

不過，判決出爐後，被告律師莫雷諾（Rodrigo Moreno）接受菲國媒體訪問時，態度強硬表示：「大家不要忘了，這艘台灣漁船從菲律賓竊取（漁獲），這是（被告無罪）最重要的理由。」

律師奎爾（Santiago Quial）則說：「他們（海防隊員）只是執行公務，我們今天就會提起上訴。」

他表示：「這對菲律賓人是很悲傷的一天。這些台灣漁船在菲律賓海岸盜捕，他們（海防隊員）只是做好海岸防衛工作，保護我們的領海。」

2013年5月9日，菲律賓巡邏艇在台菲重疊海域射擊台灣「廣大興28號」漁船，船員洪石成中彈身亡，開槍的菲國海岸防衛隊人員被控殺人罪，涉案人員包括據信下令開槍的指揮官德拉克魯茲（Arnold dela Cruz）。

其中2人因試圖呈交不實相關槍彈報告，被加控妨礙司法罪，但這起案件以另案處理，今天並未宣判。

知情人士表示，菲律賓國家調查局在2013年8月7日公布的調查結果已經定調，8名海岸防衛隊員觸犯殺人罪，檢方也以殺人罪起訴涉案人員，被告殺人罪成立是合乎情理與官方立場的判決結果。

然而，從菲國民眾情感層面來看，與中國的領海主權爭議仍吵得沸沸揚揚，被告律師不僅義務為被告辯護，更不顧被告意圖殺人的事實，大打主權牌，對起訴海岸防衛隊員的檢察官和承審法官來說，輿論壓力不小。

從判決結果來看，法官雖認定被告殺人罪成立，但仍運用自由裁量權，判決被告最低刑期，加上被告律師已表明將上訴，曠日持久的法律程序下，洪石成被害的正義何時才能伸張，目前看來還遙遙無期。

(中央社)