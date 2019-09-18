鴻海創辦人郭台銘突然宣布不選2020總統，投下政壇震撼彈，一般認為郭不選有助於泛藍整合，國民黨文傳會主委程美華表示，國民黨感受到郭董國際級企業家的高度與氣度。輔仁大學哲學系助理教授周偉航則有不同看法，點出國民黨的兩種矛盾心情，結論讓網友笑翻。

周偉航在臉書《特急件小周的人渣文本》上，以「郭董悖論」為題指出，郭董出來選，因為會吃比較多蔡英文的票，理論上韓國瑜會比較好選，這點韓方面也承認，所以郭出來選，國民黨應該高興；但郭董出來選，藍營就等於是分裂了，這在倫理上有爭議，國民黨也該生氣，所以郭董出來選，國民黨開心又難過。

另一方面，周偉航又說，郭董不出來選，就是促成倫理面的藍營大團結，做了一件道德上正確的事，那國民黨應該也要高興，但這樣韓國瑜的選情基本上是掛定了，所以郭董不出來選，國民黨開心又難過，不論郭董做什麼，國民黨都開心又難過，周偉航最後下的結論竟是「這些人有病」。

貼文一出，引起網友熱烈討論，有人回應「這什麼神分析快笑慘」，也有網友說「知識藍跟經濟藍比較煩惱」、「手心手背都是肉」、「也許郭董發現這個悖論才不選的」、「國民黨表示痛在心裡口難開」；還有網友回應「為何沒人討論呂副參選的效應？」、「呂秀蓮出來不知道是分到誰的票？」、「我只感覺時力被邊緣了」、「各地立委選舉要進入大亂鬥了」、「病的是這個社會」。

(中時電子報)