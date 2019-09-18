彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮說，血尿是身體出現問題的重大警訊，一定要盡速就診找出原因。 (彰化醫院提供／吳建輝傳真)

彰化一名53歲「結石達人」伍先生，至今結石超過20次，每半年至2年就會尿路結石發作，日前他上完廁所發現血尿，以為結石又來了，求助衛福部彰化醫院泌尿科醫師蔡卓榮，但檢查半天並未發現結石，原來是伍先生2天內吃了很多紅肉火龍果，使尿液呈現紅色，並非結石引發的血尿。

伍先生表示，他以為吃東西下去是經過腸胃消化後排出，不知道火龍果會引發尿液變紅，以往結石來臨前都會產生血尿，結石卡在輸尿管都痛得他在地上打滾，這次一發現尿液變紅，自然以為是血尿，並想到結石，希望再疼痛來臨前趕快處理掉石頭。

泌尿科醫師蔡卓榮指出，紅肉火龍果中含有甜菜青素，會使尿液呈現紅色並非血尿，只要多喝水尿液的顏色就會恢復正常，若真的血尿是身體出問題的警訊，一定要找出病因，除了尿路結石之外，還可能是膀胱炎、尿路感染、攝護腺肥大等，最可怕的是膀胱癌。

蔡卓榮指出，這雖是一起錯誤的血尿病例，但曾有患者被診斷出膀胱癌末期，卻是早在2年前就曾經有無痛性血尿，後來因頻率不高不以為意，後來因排尿困難、解尿疼痛、腰痛、腹痛，已是膀胱癌末期，如果血尿之初就嚴陣以待，結果一定不同。

(中時 )