頭份市公所中正堂展出「凝觀此時此刻寫生遊記」，畫家曾賢財擅長取材大自然的寫生。〔謝明俊攝〕

頭份市公所中正堂展出「凝觀此時此刻寫生遊記」〔謝明俊攝〕

出身苗栗獅潭，擅長取材大自然的水彩畫名家曾賢財，過去一直都以故鄉大地為畫作取材靈感來源，這次曾賢財特別與畫友陳瑞香舉行聯展，命名為「凝觀此時此刻寫生遊記」，希望透過對大自然的觀察，來展現最美好的景象，利用渲染、合縫、重疊的畫作技巧，提供鄉親美好的視覺體驗。

畫家曾賢財出生在苗栗獅潭山間，長年來都世居獅潭，熱衷於水彩畫創作，曾賢財多年前結識的畫友陳瑞香，則是來自新竹，也都是對繪畫充滿熱情，多年前，倆人一共開聯展後，就結盟至今，倆人對寫生作畫的態度一直不減，並曾在兩年前在竹南美術館發表過寫生作品。

這次倆人再度聯手展畫，定名為「凝觀此時此刻寫生遊記」，與過往作品有很多的不同，技巧更加熟練，精緻，內容豐富，寫生點多在桃竹苗等地的鄉間，田野，古蹟，山川，溪畔等等。

本次展覽畫作都是以渲染，合縫，重疊的方式完成，展期從9月17日至30日為止，展覽地點在頭份市公所中正堂，歡迎民眾踴躍前往參觀。

(中時 )