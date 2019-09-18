台北市長柯文哲、台南「虧雞福來爹」林義豐昨差點完成登記，參加2020總統大選連署，林義豐今表示，是他主動到市府找柯文哲談參選之事，兩人決趕往登記，「誰登記到就誰選」，因為塞車而逾時，來不及登記。網友說，「連虧雞都能打臉柯，真的慘」。

昨為中選會受理申請為總統、副總統選舉被連署人的登記最後期限，台北市長柯文哲乾妹、曾選彰化縣長的律師黃文玲昨下午5時半後現身中選會，要幫柯文哲領表登記，卻因超過期限遭到拒絕外，柯也現身中選會外，但沒進去登記。

「虧雞福來爹」林義豐向《聯合報》表示，他與柯文哲理念相近，都認為除了藍綠之外須不同力量制衡，所以他昨下午到市府找柯文哲，當時現場已很多人要柯出來選，後來柯與他談的結果是兩人都去登記，柯找黃文玲去，他自己飆車前往，但時間真的來不及，還是逾時未登記成功。

柯文哲昨現身中選會外時，對媒體表示，他沒要登記，是到場向父母「解釋狀況」。網友說，「連虧雞都能打臉柯，真的慘」、「柯粉表示虧雞應該是1450」、「虧雞說得蠻有說服力的」。

(中時電子報)