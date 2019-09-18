雲林縣第1選區立委出現第3人參選？國、民兩黨在該選區已確定參選人為前立委張嘉郡與立委蘇治芬，原先表態要參選的前雲林縣議員李培元，在國民黨徵召張嘉郡後放棄參選，轉而力挺張，但時代力量傳出尋覓適當人選角逐，而仍在評估參選的議員陳俊龍則表示，不排斥和時力合作。

時代力量在雲林縣目前有1席議員，就是斗六區的廖郁賢，該黨雲林縣黨部執行長傅銘偉證實，針對雲林第1選區立委確實有在找人，但截至目前，還沒有找到合適的人選，至於山線，因廖郁賢剛選上議員，覺得先做好服務，將基層打好才是首要任務，所以不會登記選立委。

陳俊龍先前有意尋求和台北市長柯文哲的白色力量合作，但柯自行組台灣民眾黨，陳觀察，雲林鄉親對新的政黨的接受度還不高，所以不打算加入民眾黨。

陳俊龍說，他發現時力在社會議題上比國、民兩黨更深入，更接地氣，如果有機會不排除合作，而此次立委選舉造勢，也和總統大選綁在一起，他將評估整體氛圍才會做出參不參選立委的決定。

(中時 )