在中國大陸常州進行的中國羽球公開賽，世界排名第2的寶島一哥周天成今天在男單第一輪32強戰出擊，面對世界排名第30的泰國選手菲普拉達（Khosit Phetpradab），全場主要由小天掌握攻守節奏，對手雖偶有佳作，最終還是由周天成21：12、21：10、歷時約34分鐘搶下勝利。

周天成今年成績不錯，目前戰績35勝9負，過去三個月在印尼公開賽、泰國公開賽及台北公開賽都拿到單打冠軍，以滿滿自信來到大陸常州，首局雙方一開始比數比較僵持，中段周天成靠著一波3：0小高潮略為拉開比數，其中一分來回多達31拍，小天以漂亮殺球得分，隨後再靠連得6分擴大領先，以9分之差拿下首局。

第2局前段周天成就取得4分領先，比賽中持續透過攻擊和防守讓菲普拉達難以招架，在握有10個賽末點的優勢下，周天成毫無懸念地收下16強門票。差不多時間進行的男雙比賽，寶島組合李洋/王齊麟21：17、21：16獲勝。

男單第3種子、地主好手石宇奇今年7月在印尼公開賽受傷，中國公開賽之前醫生不建議他出賽，但他今天還是在男單比賽上場對陣同胞陸光祖，只是狀態明顯不好，短短15分鐘就以5：21、9：21投降。

(中時電子報)