鴻海創辦人郭台銘毅然退出民黨後，又在截止日前宣布不選總統，然也強調不選不代表放棄參與政治事務，事實上他的兩大美女幕僚蔡沁瑜、郭昕宜，已分別遷戶口到桃園、台中，被認為是在為立委選舉鋪路，也證實郭董棄選總統後，並未放棄2020選戰，而公認是「超級郭粉」的藝人恬娃，爆出郭董愛妻曾馨瑩堂哥相助，有意遠征南投選立委，力抗韓國瑜陣營戰將許淑華，還放話一定會贏。

郭董放棄2020出來總統，然仍是話題連連，因郭棄選失望落淚的「超級郭粉」恬娃，被爆要到南投投入立委選戰，據《自由時報》報導，恬娃受訪坦言曾馨瑩堂哥曾惠騰有跟她接洽，認為若恬娃遷籍到南投，有望選贏許淑華，而恬娃也被他說動，願掏退休老本出來參選。

然恬娃真要參選，恐怕除了意願與熱血之外，現實上有難度，因恬娃原本的戶籍在台北市，然本月10號已是這次立委選舉遷戶口的最後期限，因此她趕不上作業時間，無法征戰南投，至於是否考慮在戶籍地松山區選？恬娃則說應該無力打倒費鴻泰，目前還是先跟郭馨瑩堂哥持續開會想辦法，還批支持韓國瑜的粉絲都很偏激，「郭台銘如果沒上我真的是死不瞑目」。

(中時電子報)