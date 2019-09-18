城市最後一哩路！環保意識快速發展，台灣許多縣市積極推廣低汙染、低耗能的公共自行車作為短程接駁交通工具；市議員陳淑華18日為民請命，建請市府於西屯區世貿中心、逢甲公園、惠誠公園及工業區一路98巷口，設置自行車租賃站，以利市民更多便利性及選擇性，藉此縮短民眾交通時間提升運輸效益。

陳淑華指出，西屯區世貿中心周邊社區大樓林立，每當世貿舉辦活動時，參加民眾重多，卻無公共自行車租賃站可供使用。逢甲公園位處西屯鬧區，鄰近逢甲商圈、至善國中、西屯市場，並鄰近西屯路與青海路等交通要道，生活機能便利，卻無公共自行車可供市民使用。

陳淑華說，惠誠公園位處西屯區惠來里，鄰近河南路、市政路等交通要道，卻無公共自行車租賃站可供市民使用。工業區一路98巷口周邊社區大樓林立，且鄰近工業區一路、台灣大道等交通要道，若設置公共自行車租賃站，則能擴大運輸服務範圍，大幅縮短民眾交通時間。

(中時 )