牛罵頭遺址是縣市合併後第一個市定遺址，日籍學者國分直一於1943年發現後，便以清水舊稱「牛罵頭」為名，遺址所保存的4個文化層與近3000年來，台灣中部及西海岸平原的史前人類活動密切；市議員楊典忠18日為遺址請命，要求市府寬列預算並加強文史研究與資料蒐集，並申請為國定古績。

楊典忠指出，清水牛罵頭遺址在台灣新石器時代中期，歷史上扮演重要的角色，但卻遲未獲得足夠重視，至今仍僅列為市定遺址，十分可惜；因牛罵頭遺址文化向上承接台灣北部新石器時代，早期的「大坌坑文化」，並與台灣南部的「牛稠子文化」間有明顯往來關係。

牛罵頭文化向下則開啟新石器時代晚期的台灣中部「營埔文化」與金屬器和金石併用時期的「番仔園文化」，為台灣第一個命名遺址；加強對牛罵頭文化的研究，將有助於瞭解牛罵頭社與周遭其他平埔族社的關係，乃至於日治時代，清水街的社會和生活概況的建構。

楊典忠強調，文化是城市的生命、城市文化的容器。建請市府加強重視中台灣的新石器文化保存，積極針對牛罵頭遺址升格為國定遺址寬列預算，並進行專案研究向中央提出申請。

(中時 )