茄萣驚傳火燒車 警消破窗發現車上有... 14:212019/09/18 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄市茄萣區海邊路一處停車場18日下午發生火燒車，警消到場搶救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市茄萣區海邊路一處停車場18日下午發生1起火燒車，民眾報警說疑似聽到撞擊聲。警消到場，發現車內有1名女子，趕緊破窗將她救出。消防隊員將火勢撲滅，在副駕駛座發現木炭。 警消調查，此名女子姓劉，36歲，被救出時仍有生命跡象，送往台南市立醫院急救。由於副駕駛座發現木炭，研判女子是自殺，導致後來火燒車。 警方呼籲，民眾若碰到難關，請找身邊的親友傾訴，珍惜生命。或撥打生命線1995協談專線。 (旺報 ) #女子 #警消 #發現 #副駕駛 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南七股3車連環撞 1死2傷 21:512019/09/14 社會 騎贓車飆百餘公里要借錢 卻因為這原因GG了 11:252019/09/15 社會 精蟲衝腦！工程師約援交 慘賠16萬元手都沒摸到 14:302019/09/15 社會 老人肌肉流失 胎兒易患心臟病 04:102019/09/17 生活新聞 夫妻吵架心情不好 千萬別這麼做 10:482019/09/17 社會 郭台銘不選總統 葉毓蘭：郭令人感佩 15:282019/09/17 政治 南市預算增143億 爭取議會支持 04:102019/09/18 地方新聞 國中女乖乖吃藥血糖壓不住 媽一看床底秒懂原因 10:232019/09/18 生活 女火車上大笑 下一秒超悲劇…… 12:062019/09/18 社會 血尿以為又結石？原來是火龍果惹禍 13:592019/09/18 生活 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 反送中影響 調查局駐港人員未獲續發工作簽證 - 社會 日統客運不敷虧損 十月一日起4國道路線取消敬老票 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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