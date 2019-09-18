高雄市茄萣區海邊路一處停車場18日下午發生1起火燒車，民眾報警說疑似聽到撞擊聲。警消到場，發現車內有1名女子，趕緊破窗將她救出。消防隊員將火勢撲滅，在副駕駛座發現木炭。

警消調查，此名女子姓劉，36歲，被救出時仍有生命跡象，送往台南市立醫院急救。由於副駕駛座發現木炭，研判女子是自殺，導致後來火燒車。

警方呼籲，民眾若碰到難關，請找身邊的親友傾訴，珍惜生命。或撥打生命線1995協談專線。

(旺報 )