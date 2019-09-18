醫療是智慧城市的重要指標之一，長庚醫院近年來推動智慧醫療，盼藉此提昇作業效率、促進醫療服務品質。繼今年6月成為台灣首家榮獲HIMSS7級認證的醫院後，長庚日前再添一項榮譽，獲台灣智慧城市發展協會頒發「智慧城市卓越貢獻獎」，實力受肯定。

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，該院運用門診智能報到、藥局智能調劑、病房智能電子白板、長庚e指通APP、多元繳費服務等智能服務平台與設備，建構了完整的數據基礎，進而透過數據治理，防杜作業過程所可能產生的異常。

為促使醫療資訊的發展成為同儕標竿，長庚醫院陸續成立智能醫療推動小組、AI核心實驗室、巨量資料統計中心、HIMSS推動小組等專案團隊，持續精進，並協助醫護團隊全心專注在病人的臨床照護，以營造更友善、安全的醫療環境。

在國家重大政策的配合上，長庚體系亦與健保署各分區業務組合作推動分級醫療。例如，以林口長庚醫院為首的雁行計畫，由長庚醫院開發跨院際轉診服務平台系統並與同儕共享，藉此促進分級醫療的轉診作業。

長庚醫院秉持著醫院資訊系統、醫療品質及病人安全相輔相成的理念，在與國際標準接軌的推動上，運用資訊系統串聯數據交叉運用與驗證的檢核功能，採用了結構化病歷、閉環管理、BI數據分析等數據治理資訊技術，成功提高作業效率和醫療服務品質。今年6月，更成為台灣首家榮獲HIMSS7級認證的醫院，引領台灣數位醫療紀錄的發展邁向國際尖端行列。

程文俊強調，長庚醫院重視的是社會責任的永續經營發展面，例如為了節能減廢而推動的文書無紙化資訊改善作業，除達成長庚體系為環保盡一份心力的初衷，也提升了作業效率、文件管理效益。

(中時 )