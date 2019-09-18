中國駐美大使崔天凱美東時間17日表示，台灣問題上，「一個中國」原則是中美關係政治基礎，美方屢屢觸碰紅線極不明智，有可能對中美關係造成長久傷害，甚至「把自己捲入不想要的衝突」。

根據中國駐美國大使館官網發布，崔天凱17日下午在紐約亞洲協會舉行的「第八期新時代大講堂」發表演說，回顧與展望中美關係40年，並作以上表示。

崔天凱表示，關於中美關係出現問題的癥結，美方一些人說「是中國變了，變得強大了、強勢了，要取代美國、要稱霸」。他認為，「問題不在中國本身，而在於美方對中國的認知出現了偏差」。

他說，儘管GDP等資料耀眼，但中國仍是一個發展中國家。人均GDP不到美國的1/6，還有貧困現象，不同地區、不同人群之間貧富差距較大。

崔天凱說，中國還有很多硬任務，例如防範化解重大風險、精準脫貧、污染防治等。同時，中國高度依賴海外市場和能源供應，金融體系改革尚未完成，易受外部衝擊。

他強調，「中國還沒有實現統一。我們的主要挑戰仍然在國內」。

崔天凱表示，面對快速發展的中國，美國在一段時間內有一些疑惑，是可以理解的。但基於錯誤的認知，把中國當成戰略對手甚至敵手，是極其危險和不負責任的。

他說，美方單方面挑起和升級的貿易戰從一開始立論就是錯的，結果更是損害彼此、殃及世界。美國各界都在反對，老百姓也蒙受損失，摩根大通最新報告認為，美國家庭由於新關稅平均每年損失1000美元。

崔天凱反問，中美40年合作形成的利益融合如此之深，打斷骨頭連著筋，誰能告訴他怎麼脫鉤？即便中美脫鉤了，美方也不能獨善其身。例如，貿易和產業脫鉤有違全球化規律，中國的成本優勢仍然存在，市場和供應鏈優勢非常突出，創新優勢不斷增強，美國企業選擇坐視就是選擇錯失機遇。

他強調，中美合作需求和潛力巨大。在很多美國關切或利益的問題上，同中方合作不可或缺。例如，中方應美方請求對芬太尼類物質進行了整類列管，今年前兩季，美方破獲來自中國的芬太尼類物質走私案件就已經大幅降低了90%以上。

崔天凱最後說，美國建國僅200多年，但作為世界強國的歷史卻有100多年，這與美方的開放、自信密切相關。今天的美國並沒有衰落，在很長時間裡依然會是世界上最強大的國家。能否以開放、自信的心態接受中國發展，這關乎美國自身國運，也決定中美關係走向，並將在很大程度上決定世界未來。

(中央社)