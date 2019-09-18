泰國25歲網紅Lalabel Tiff Ramperno（ลันลาเบล ธิติม นรพันธ์พิพัฒน์）傳出過世消息，她的好友得知消息後在臉書上哀悼，卻也指出前一天是由一位肌肉男模友人Rachadech Wongthabutr送她回家，看見她已經口吐白沫卻沒有及時將她送醫，甚至還在社群軟體上上傳她的口吐白沫畫面，並寫下「我的第100任妻子」。肌肉男模面對指控隨後也在個人臉書上反駁，但也讓人發現他的感情狀態顯示為單身。

泰國25歲正妹網紅Lalabel傳出過世消息。（圖／翻攝自臉書）

據綜合媒體報導，Lalabel的好友在臉書發文表示：「我相當震驚，我們不能沒有你啊！希望你能去天堂。」接著砲轟肌肉男模Rachadech，說他明明看到對方已經口吐白沫失去意識，卻沒有救對方，還獨留她一人在公寓住家離去。

Lalabel的好友隔天在臉書指出，當晚送她回家的就是Rachadech ，對方還拍下Lalabel口吐白沫的照片並上傳。（圖／翻攝自臉書）

Rachadech拍下Lalabel口吐白沫的照片並上傳寫下「我的第100任妻子」。（圖／翻攝自臉書）

肌肉男模Rachadech更曾上傳多張Lalabel失去意識的照片，並寫下「我的第100任妻子」，雖然貼文都已刪除，他也針對此事回應，對方當天喝了10杯酒、一些沙拉和肉丸、豆子，他送她回家後就回家睡覺，直到凌晨1點才清醒，哪也沒有去，並喊冤認識他的人就知道他的為人，並寫下兩人都喝醉了，靜待結果和真相，而他曾寫下對方是他的「我的第100任妻子」，但臉書感情狀態現在卻為單身。

Rachadech現在的臉書感情狀態為單身。（圖／翻攝自臉書）

(中時電子報)