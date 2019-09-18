高雄在韓國瑜上台前，由民進黨執政了二、三十年，去年被攻下，民進黨似心有不甘，總統蔡英文15日晚在高雄不公開行程，談及高雄現況說，「菊姐（指陳菊）好像帶一個小孩長大被騙走，（我們）要把小孩收回來」。此話一出引起譁然。對此，台北市議員羅智強就痛批，若陳菊真是高雄的媽媽，「那這個媽媽也是虐待小孩被法院判決停止親權的那種」。

對於蔡英文的說法，前總統陳水扁就不滿抨擊，蔡英文說高雄像是陳菊養大却被騙走的小孩，「這是對高雄選民最大的羞辱！」。且國民黨總統提名人韓國瑜也對蔡的言論，反批「民進黨不是高雄人的爸，陳菊也不是高雄人的媽，為什麼一定要投他（她）」。

而羅志強也在臉書痛批，「蔡團隊」執政三年多，已讓台灣非常不一樣，外交三年斷六國，追平陳水扁八年斷六國的紀錄。且民進黨的內政，若非高雄民心思變，又豈會被韓國瑜「騙」到手？蔡驚艷於陳菊細數高雄「政績」，但包括陳菊自己都無法解釋，「為何一場豪雨，高雄就是五千坑？」，打開地下箱涵有上萬洞？

羅智強認為，那照蔡英文的邏輯，在高雄執政二十年的民進黨，豈不是騙了高雄二十年？蔡英文可能還停留在「天下無不是的父母」的年代。「如果陳菊真的是高雄的媽媽，那這個媽媽也是虐待小孩被法院判決停止親權的那種」。

他強調，「有媽媽會把小孩的弄得遍體鱗傷，身上有5000個坑洞嗎？」、「有媽媽會把外界給小孩治病的捐款，挪做他用嗎？」最後，羅志強也盼大家省思，「陳菊若做得好，韓國瑜還可能會當選嗎？」。

(中時電子報)