高普考今天放榜，今年錄取率9.88％，創下27年來的新高，外界質疑是年改後退休金縮水，讓民眾爭搶鐵飯碗意願降低，不過考試院副院長李逸洋表示，錄取率提高主因是少子化導致報名人數減少，年改的影響應該很小。

108年公務人員高考三級暨普考今天上午11時在考選部國家考場公告欄榜示，11時20分起開放在考選部全球資訊網站查榜，並同步公告於考選部公報。應考人可從2時30分起在國家考試網路報名資訊系統個人報名網頁查詢考試成績。

李逸洋指出，今年高普考報考人數為8萬6471人，到考人數5萬8797人，總計錄取5811人，錄取率9.88％，是27年來的新高。

至於錄取率偏高原因，他說，從民國100年起迄今，錄取人數平均為5888人，今年錄取人數5811人也是接近平均值，他認為應是少子化導致報考人數減少。

李逸洋指出，民國72年到105年的34年間，每年報考人數平均為10萬863人，當時25歲的人口平均約有38.6萬多人，不過在101年創下史上最高的15萬6161人報考人數後，接下來報考人數便不斷下降，以今年報考最多的23到27歲的年齡層來看，僅有過去38.6萬人的84％。

外界質疑年改後，公務員退休金大幅縮水，導致報考意願降低，但李逸洋認為，年改影響應該不大，若年改真的影響民眾報考意願，報考人數下降比例應該會比現在更多。

由於少子化趨勢愈趨嚴重，7年後23到27歲的平均人口會降到26.24萬人左右，是38.6萬多人的68％，他也預估，屆時報考人數還會進一步下降到約7萬人左右。

(工商 )