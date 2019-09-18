《大政治大爆卦─無色覺醒》反制卡韓、回防郭董、團結闢謠 韓拚勝選掃雷斬韓黑？ 14:202019/09/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加「2020年總統候選人連署」，放棄競選總統，郭台銘的決定，究竟是浪子回頭？還是未完待續？距離大選倒數115天，最精闢的選情分析，就在《大政治大爆卦─無色覺醒》。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 宣布參選就失去魔力？郭台銘恐成灰姑娘 18:542019/09/14 政治 郭台銘副手選誰？ 蔡沁瑜回3個字 21:192019/09/15 政治 郭台銘宣佈不選 邱毅臉上貼金 00:192019/09/17 兩岸 郭台銘反而會害了中華民國 04:102019/09/17 論壇廣場 登記截止日前 深夜拋震撼彈 郭棄選總統 04:102019/09/17 政治要聞 郭台銘棄選總統 村長直播三磕頭 02:112019/09/17 政治 郝龍斌：郭台銘周日就決定不選 願支持藍委過半 13:362019/09/17 政治 郭董挺韓恐因這事告吹 郝龍斌認了是個錯誤 00:022019/09/18 政治 郭台銘下周起展開感恩之旅 否認拿親民黨再戰總統 12:342019/09/18 政治 要讓他死？高嘉瑜驚爆郭台銘不選的唯一理由 12:002019/09/18 政治 政治熱門新聞 郭台銘不選後民調差距16％ 網傻眼：滿滿台灣價值 - 政治 名嘴嗆韓下場悽慘？吳敦義這樣說 - 政治 不只彭文正？律師驚爆蔡論文有重大盲點…網傻眼 - 政治 蔡讚陳菊是高雄老母？他一句話怒嗆！ - 政治 要讓他死？高嘉瑜驚爆郭台銘不選的唯一理由 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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