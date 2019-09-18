鴻海集團創辦人郭台銘宣布不參加「2020年總統候選人連署」，放棄競選總統，郭台銘的決定，究竟是浪子回頭？還是未完待續？距離大選倒數115天，最精闢的選情分析，就在《大政治大爆卦─無色覺醒》。

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(中時電子報)