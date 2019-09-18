新莊及泰山塭仔圳市地重劃案首場泰山區說明會17日在區公所登場，會中有業者激動陳情，輔導工廠搬遷的時程不合理，獎勵金還有多項限制，「根本看得到吃不到！」，對此地政局表示，塭仔圳重劃區幅員遼闊，已較一般重劃區增加約半年搬遷時間，加上此地有不少違法建物，獎勵金須維持公平性，才會有不同標準。

塭仔圳都市計畫今年6月18日經內政部都市計畫委員會審議通過，另細部計畫於7月11日新北市都委會再次審議通過，自8月30日起公展30天，並陸續在新莊、泰山舉辦6場說明會。

昨首場泰山說明會中，先由經發局、地政局說明計畫內容及相關期程，接著舉行綜合座談，針對工廠搬遷問題，有業者激動表示，政府提供搬遷的地點位於樹林、新店、汐止，距離太遙遠，加上搬遷時程太趕，所謂的自動搬遷獎勵金，「根本看得到吃不到！」

對此經發局回應，已建立「新北市工業用地供需服務資訊網」，並邀集區內工廠及不動產業者召開2場工業用地媒合說明會，希望能促使廠商覓地合法設廠，若有特殊需求，也會提供個案式的輔導服務。

地政局表示，由於塭仔圳地區幅員遼闊，已較一般重劃區增加約半年搬遷時間，另因部分業者為自行搭建，未依法申請執照、建照，為了獎勵合法業者、維持公平性，才會設置不同的自動搬遷獎勵金標準。

(中時 )