醫學系畢業高材生劉姓女子，今年5月因細故與家人口角後，竟購買汽油回家縱火，導致父親被燒死，母親及弟弟也被灼燒。台南地院18日審理時，劉母當庭聲淚俱下求情說，「女兒不是弒親，是生病了」，請求法官以看待一名生病孩子的角度來看劉女，「這是一位卑微的母親，最卑微的請求」。

劉母才剛出院，雙腳仍纏滿紗布，但仍堅持由親人推著輪椅前往法院作證。劉女則不發一語。

劉母說，女兒是個貼心、聰明、人緣好的女孩子，因為是家裡第一個孩子，父親很寵她，「是爸爸的心肝寶貝」。但大學畢業後，女兒在綠島打工時曾自殺；返家後，陪伴女兒的時間，女兒常睡不好，都是她抱著女兒一起睡；從那個時候開始，女兒就出現一些異常的行為，「她會對我說，什麼都不記得了，我的腦袋怎麼了」，還邊講邊打自己的頭。

劉母還指出，那段時間女兒會一個人發呆，也時常情緒不穩，「她會抓著我的手大叫，妳要看醫生喔！妳要去看精神科喔！」她知道女兒生病了，嘗試要帶她就醫，但對方抗拒，「想說慢慢安撫，再設法帶她去看醫生，想不到，就發生事情了。」

庭訊結束時，劉母還請求法官與女兒說話，法官裁准後，劉弟推著母親的輪椅，只見劉母緊握住女兒雙手，輕聲對她說，「有什麼話要跟媽媽說？有什麼話要跟媽媽說嗎？」但劉女卻面無表情，似乎不想與母親說話。

劉弟也表示，媽媽認為姊姊生病了，他也這麼認為；這很明顯，因為姊姊與先前有很不一樣的地方，這些差異都是姊姊從綠島返家後才開始出現，但他並不清楚姊姊在綠島發生了什麼事。

(中時 )