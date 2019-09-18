擅長Q版人像畫的吳建昌是宜蘭縣街頭藝人，但在作畫過程中，深感筆下畫作雖然有繽紛色彩，但盲人的世界少了顏色，他決定周六在羅東中山公園主舞台畫Q版人像畫，所得全數挹注宜蘭縣盲人福利協進會，盼盲人的內心也能看到如同彩虹般的光輝。

吳建昌擅長在短時間內抓住人物的特徵，畫一張黑白的Q版人像畫只須3到5分鐘，他曾畫過行政院政務委員吳澤成，吳澤成還將他的作品作為臉書大頭照；他想藉由自己所能作為引子，讓社會能關注、幫助盲人朋友。

他說，他畫的畫有時會是黑白，有時會是彩色，但人失去光明這個世界就少了彩色，因此希望透過畫畫讓盲人朋友也能感受到大家的溫暖，讓他們世界也能從內心看見色彩。

今天（18日）吳建昌為宜蘭縣盲人福利協進會理事長王薪富畫人像畫，王薪富說，雖然我們眼睛看不見，但內心是看得見，由衷感謝大家的幫忙與愛心，善款會用於盲人的輔具、協助盲胞走出戶外等。

宜蘭縣盲人福利協進會指出，全宜蘭縣約有1000多名盲人，加入協進會有近200人，盲人因視力問題較少走出戶外，面臨失智等問題較一般長者嚴重，因此鼓勵盲人能走出戶外、健全身心。

吳建昌將在21日晚間7時至10時，在羅東中山公園主舞台（面對羅東鎮公所側）為民眾畫Q版人像，金額自由打賞。

(中時 )