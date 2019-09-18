北京冬殘奧吉祥物「雪容融」（取自新浪微博＠BTV冬奧紀實）

經過86天的公開徵選，9月17日晚上，2022年北京冬奧、北京冬殘奧的吉祥物「冰墩墩」（Bing Dwen Dwen）、「雪容融」（Shuey Rhon Rhon），正式在北京首鋼園區國家冬季運動訓練中心冰球館舉行的記者會上亮相。

由廣州美術學院設計學院設計的「冰墩墩」，是一隻被富有超能量的冰晶外殼包裹的熊貓，團隊認為進入互聯網時代，應打破過去吉祥物靜態的設計理念，以中國文化中「上善若水」、水能形變的概念，具帶有溫度科技感，賦予大陸國寶新創意。

未來相關形象廣告出現在互聯網、電視上的時候，「冰墩墩」的冰殼可能會轉變成各種與冬奧有關的物品，例如臉上的護目鏡、腳上的冰刀或是滑板。賦予了這隻熊貓新的含義，如高科技元素「冰鎧甲」等，更多創意未來將體現在各種動態的「冰墩墩」身上，體現冰雪運動與現代科技的特點，象徵著冬奧運動員強壯的身體、堅韌的意志和鼓舞人心的奧林匹克精神。

吉林藝術學院設計學院產品設計系大學生姜宇帆是以燈籠為概念設計出「雪容融」。燈籠是具有鮮明的中國文化特色，有著2000多年的悠久歷史，是世界公認的中國符號。它是歡樂喜慶、節日氣氛和「瑞雪兆豐年」美好寓意的完美結合，表達了共同參與、共同努力、共同享有的辦奧理念。

姜宇帆表示，她是黑龍江省伊春市嘉蔭縣人，每逢過年，這座小縣城都會被濃濃的節日氛圍包圍，街巷樓宇間，紅紅的燈籠高高掛起是最常見的景象，她在設計時，想表達喜慶，所以就用了燈籠。

(旺報 )