2020台灣燈會將於后里森林園區、馬場園區及文心森林公園3地登場，各項準備工作正如火如荼展開；主、副展區3項標案已於日前上網公告招標，預計9月27日、10月4日及10月5日開標，台中市政府觀光旅遊局歡迎有意願優質廠商踴躍投標，共同打造台中燈會。

觀旅局長林筱淇說，2020台灣燈會以「璀璨台中」為主軸，「2020台灣燈會─動物狂歡燈區委託專業服務案」位於后里馬場園區，以「動物狂歡」為主題，運用馬場原有植被、地貌及建築，展現近距離、無柵欄的花燈動物園；同時以「科技智慧、傳統創新」為理念，結合傳統花燈工藝與機械動態多媒體，呈現動物狂歡氛圍。

「2020台灣燈會─生肖故事及節慶燈區花燈設計製作勞務採購案」、「2020台灣燈會─主題策展燈區花燈設計製作勞務採購案」均位於文心森林公園。前者結合親子歡樂、生肖故事、節慶嘉年華等；後者以具國際知名度的童趣角色為主，盼打造市中心的兒童森林樂園。

林筱淇表示，2020台灣燈會主展區明年2月8日至23日於后里森林及馬場園區展出，展期16天；副展區今年12月 21日至明年2月23日在文心森林公園展出，展期65天，橫跨耶誕、跨年、春節及元宵，每逢假日於圓滿戶外劇場安排精彩表演。

觀光旅遊局強調，市府廣發英雄帖，邀請全國優質廠商前來投標，採「準用最有利標」方式，期以公平、公正、公開的程序，遴選最優秀的策展團隊，共同打造璀璨台中的傳奇。

(中時 )