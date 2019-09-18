「新」站外觀意境大傘，及大廳迎面而來大型公共藝術「洄瀾鯨奇」，明天將開放燈光與音效，營造出海洋氣氛。（王志偉攝）

台鐵花蓮運務段長吳金添說明，花蓮戰一、二期工程改建19日後告一段落，民眾可以感受花蓮車站地標的銳變。（王志偉攝）

花蓮站二期新的出口明天將啟用，工程人員正進行閘道口切換工程。（王志偉攝）

斥資9億多元，台鐵花蓮站改建工程，將於19日凌晨零時正式切換出口閘道作業，列車將改停二期東出口（原前站）供遊客下車，也代表著一、二期工程告一段落。19日起除了旅客出口動線順暢外，改建後車站前有10座迎賓大傘與地面上洄瀾鯨奇意象，將開放燈光與音樂氣氛，讓國內外遊客一到花蓮，就能感受到花東特有人文景觀之美。

居台鐵營收排名第二的花蓮火車站，改建後的空間是過去的3倍大，候車空間更是驚人，是過去的6倍大，新建工程分一、二期施工，去年10月完成新建站體，接續二期工程為舊站體改建。

台鐵花蓮運務段長吳金添進一步說明，二期工程整修舊站體，包括空間利用修正，未來會有自行車補給站，自行車、機車、電動機車、重機、汽車等多元運具租賃、背包客棧，還會提供淋浴空間。

他說，目前花蓮站出口是臨時的，今晚將進行出口閘道的切換工程，也就是在過去舊站體的剪票口，明早旅客就可以從新的出口離站。

同時一併考量了計程車動線，特別在站前廣場的增闢車道啟用、計程車招呼站也重新整修美化；前站入口一樓設計為花園大廳，連接花園大廳及計程車候車區的「四季花園通道」則栽種豐富花卉及花蓮石雕等藝術，車站外觀意境大傘，及大廳迎面而來大型公共藝術「洄瀾鯨奇」，運用燈光營造出海洋氣氛，並搭配鯨豚聲音，新的站體出入口標語都採用中、英、日、韓4語標示，迎接各國遊客到來。

(中時 )