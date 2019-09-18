鴻海集團前董事長郭台銘16日晚間閃電發布聲明，表示將不會登記2020總統大選獨立參選連署，一時之間對台灣政壇投下震撼彈；前外交官介文汲在臉書上表示，郭台銘的行為展現了他的高度，宣布不參選是「退一步海闊天空」，不僅令藍營鬆了一口氣，更讓蔡英文跟柯文哲美夢落空。

介文汲表示，柯文哲搶先成立「台灣民眾黨」這一招，現已是他唯一的救命符，或許還可延續其下墜的政治行情於一時，但若民眾黨立委選情失利，遲早會泡沫化。

而蔡英文則因為蔡政府施政無方、醜聞連連，民怨高漲，加上賴清德不願納編，原已四面楚歌；介文汲認為，現在呂秀蓮突宣佈参選，起碼搶走3%到5%的選票，加上陳水扁、蘇煥智的砲口向內，「屋漏偏逢連夜雨」，不敗也難。

介文汲說，郭台銘退選後，國民黨目前已向前跨出了一大步，但仍需戰戰兢兢，強化團結、強化戰力，認清人民的渴望，認清自己的使命，不僅要將韓國瑜送進總統府，也要在立法院取得絕對多數。

(中時電子報)