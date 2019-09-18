「翻版梅艷芳」45歲女星陳煒2年前證實和台灣富商老公離婚5年，主因是兩人聚少離多，夫妻間性生活受影響。單身7年的她，今年7月承認和醫生陳國強交往，今(18日)港媒報導兩人發展順利，疑已進入同居試婚階段，陳煒還帶男友出席私人聚會，被推測好事近，才急著將「未來老公」介紹給好友認識。

陳煒2008年和富商老公結婚後便搬到台灣生活，2012年她突然和電視台簽約宣布復出，2年前才鬆口離婚。上月陳煒承認和醫師男友陳國強交往，隨即傳出陳煒疑似成小三，陳國強則跳出澄清一年前就簽字離婚，陳煒也開心表示：「陳醫生都回應了，我也沒什麼好補充」。

據《東網》報導，有鑑於上段婚姻失敗來自雙方相處時間不夠，陳煒這回十分呵護新戀情，事事以男友為重，也減少工作量僅為多陪伴男友，而陳國強也多次被拍下班後就忙開車回到陳煒香閨，隔天下午才離開家門，和陳煒到商場與戲院約會，兩人看完電影為避人耳目，刻意一前一後出場，之後男方才追上陳煒一同返家，互動甜蜜有如新婚夫妻。

(中時電子報)