找對方法減重，成功甩肉不是難事。衛服部豐原醫院新陳代謝科團隊今年舉辦減重活動，幫助民眾40天成功瘦下來，其中1位媽媽瘦了近10公斤，還有夫妻檔則分別瘦4公斤和5.8公斤，其因全來自遵照營養師個別化的飲食建議。

豐原醫院新陳代謝科個管師游玉琳表示，糖尿病照護中心長期照顧糖尿病友，發現有代謝症候群的民眾，主要是因為高血壓、高血糖、高血脂等三高問題沒控制好，要控制好三高的不二法門就是減重，因此每2年舉辦免費減重班，藉由飲食及運動搭配，讓民眾有效控制體重增長。

豐原醫院營養師賴侑伶表示，民眾會肥胖其主要是吃太多動太少，課程中特別透過修改飲食紀錄，找出問題點、給予建議，依據個人的體重、身高及活動概況，設計6大類食物份量，並學習如何選用低熱量食材及低油烹調技巧。

減最多的民眾陳秋美表示，從來不知道自己血糖這麼高，在這次參加檢測時，血糖跟血壓竟然都高達160，超過該有的基本標準，擔心會影響健康，每天遵照營養師給的飲食及技巧吃三餐，沒想到自己成功瘦了9.8公斤，血糖、血壓也都恢復到正常值。

另一對夫妻檔則分別減下4公斤和5.8公斤，太太林美香表示，因為以前嘗試減重都沒有良好成果，這次遵照營養師的建議，將愛吃的麵包分量調整一下，沒想到喜歡穿的衣服也可以穿了，肚子的肥肉也少了一層。

先生艾長春表示，自己是一個無肉不歡的人，非常喜歡吃油炸類的肉類像炸雞、炸豬排等，經過營養師的肉類食物烹煮建議，採水煮、煎煮等烹調方式，改變吃肉飲食方式，腰圍也小一圈，現在出門還要繫上皮帶，褲子才不會鬆鬆夸夸的。

豐原醫院表示，參加減重班的民眾，經過40天的減重計畫，每個人至少都成功瘦了2至3公斤，除了氣色變得更好，更開心營養師貼心為他們設計個人減肥課程，讓他們成功甩肉、贏健康。

(中時 )