兒童醫學部主任蔡青劭前往非洲史瓦帝尼王國義診。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

兒童醫學部主任蔡青劭前往非洲史瓦帝尼王國義診。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

當地資源缺乏，民眾在烈日豔陽下等候就醫。（童綜合醫院提供／王文吉台中傳真）

童綜合醫院積極參與國際醫療援助活動，與財團法人天主教會台中教區合作進行非洲邦交國「史瓦帝尼王國(原史瓦濟蘭王國)」義診服務，委派耳鼻喉部主任蔡青劭支援前往，協助醫療義診、衛生健康教育宣導及人道關懷等。

這次醫療援助暨義診活動，除了童綜合醫院主任蔡青劭外，亦有中部其他醫院5名醫師也同行前往，這次共前往4個地區，看診了超過1200名當地民眾；除了義診之外，也送當地藥品、5千公斤白米、水塔與鉛筆盒等文具用品。

童綜合醫院耳鼻喉部主任蔡青劭表示，史瓦帝尼王國是個資源貧瘠的國家，因為很多壯年人都死於愛滋病，所以當地大多數都是孤兒與老人家，義診時間是上午11點開始看到下午3點，從住宿地方搭車到達義診地點時，現場已經擠滿了等候看診的民眾，當義診時間結束，門外仍有許多等候民眾，但為了醫療團的安全，必須在天黑前回到住宿旅館。

蔡青劭指出，4個地區馬不停蹄地看診，發現當地民眾罹患的疾病以結膜炎(因風沙大)、肌肉痠痛(長時間徒步走路)、中耳炎(感冒卻無法得到良好治療)與冬季感冒等佔大多數，醫療團用有限的藥物與器具，都盡力給予最好的治療。

蔡青劭秉持全人醫療的理念，堅持服務以醫療身心靈角度，以及協助醫療資源缺乏地區，繼上次到北越義診後，這次更遠赴萬里之外的非洲；而童綜合醫院一直與社會公益團體合作，提供國內或國際的醫療援助活動，希望能幫助醫療資源缺乏地區，促使當地民眾得到最即時的治療，以及藉由義診來進行健康衛生教育宣導。

(中時 )