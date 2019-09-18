究竟要住在新蓋好的成屋大樓，還是中古有歲月痕跡的透天厝，如果是你，會選哪一個？有人詢問若「價錢、地點、機能等條件一樣，光比房子本身，要住透天厝還是新成屋大樓」？透過專業網友分析，「透天厝最適合居住，自由度最高」！

買房是相當重要的事情，大家往往考慮各種因素條件，思考很久。網友認為新成屋優點是視野好、室內通風、公設有質感，不過公設也會吃坪數；而透天厝相對就是有足夠坪數、能夠自己設計裝潢、安排車庫、能有花園，但一樓曬不到陽光，防火巷子窄、沒有隔音又靠水溝。因此在PTT上詢問若價錢、地點、機能等條件一樣，只比房屋本身，「新成屋大樓甲vs.中古透天厝乙哪個好？目前糾結中」。

網友詢問若「價錢、地點、機能等條件一樣，光比房子本身，要住透天厝還是新成屋大樓」？透過專業網友分析，「透天厝最適合居住，自由度最高」！（摘自PTT）

網友們直接點出重點，認為很好做選擇，抉擇關鍵就是在於是不是自用。如果自住，絕對推薦透天厝，自由度相當高，除了省管理費外，土地本身就價值連城，也不會因為跟同棟鄰居發生糾紛，生活品質相對高。「管理費這麼貴，當然透天爽」、「透天阿，土地比較值，大不了整棟全翻新」、「當然是透天。鬼才住鳥籠」、「光坪數紮實比被偷坪的好」、「寧願花心力去整理透天，也不想被當盤子」、「鄰居問題，煩到你精神衰弱」、「透天至少獨橦+土地+自由」、「光鄰居在鬧和管理費就被中古透天打爆」、「每年光烤肉你就會領悟到選透天是對的」。

另外網友分析，自己懶就大樓，回家不用倒垃圾。「大樓給懶人又有錢的人買的」、「甲阿，乙住進去要翻新的很多」、「看你本身需求吧，如果夫妻兩人而已可以大樓，但是有小孩的話絕對推透天」、「你是懶人還是龜毛人，像我龜毛又愛手動的，我一定會選透天」、「透天要追垃圾車」。

綜合下來，透天厝受較多網友喜愛，認為高自由度可以打造更符合生活需求的環境，透天最值得，甚至表示「買了透天，你以後子孫會燒香供俸你的」、「透天，屋頂種花，一樓車庫，才是生活」。

(中時電子報)