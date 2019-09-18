為支持響應全球根除小兒麻痺行動計畫，國際扶輪社3521地區特別舉辦「大型中文史詩音樂劇－秦始皇」慈善公益活動，將於10月25日盛大首演。該音樂劇由「美聲主廚」邊中健親自編導，且擔任秦始皇一角，並邀請金曲獎最佳女歌手許景淳與入圍第53屆金鐘獎最佳女配角的潘奕如擔綱演出，劇中將突破刻板印象，深入呈現一代霸主秦始皇的內心世界，細說他的愛恨與無奈。該音樂劇的演出收入利潤將按比例提撥，捐贈予國際扶輪根除小兒麻痺基金，邀請大家一同參與，為根除小兒麻痺盡一份心力，讓全世界的孩童免於侵害。

國際扶輪根除小兒麻痺行動計畫始於1985年倡議為全球的所有兒童接種疫苗，期間投入大量的資金和人力，並與世界衛生組織(WHO)、美國疾病控制和預防中心(CDC)、比爾及梅琳達・蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)等單位長期密切合作，34年來總共動員2300萬的志工、訪問1億9,100萬的家庭，自各界累積的募款金額超過89億美元，已幫助25億位孩童遠離小兒麻痺症。但根據世界衛生組織資料，截至目前全球仍有13例病例，國際扶輪3521地區總監馬靜如表示「現在離根除小兒麻痺只差最後一哩，卻也是最困難的一段路，希望透過音樂的感動，邀請大家來享受一場藝術和公益的美好饗宴，並藉此一起努力守護世界，徹底消除小兒麻痺。」

此次的公益慈善音樂會由國際扶輪3521地區台北中聯扶輪社承辦，費時3年精心策畫大型中文史詩音樂劇「秦始皇」，耗資近2千萬，不僅有「美聲主廚」邊中健親自編劇、編曲並投入演出，籌備期間更集結中、港、台、日的娛樂藝術界菁英與資源，甚至包括邀請迪士尼大中華區音樂總監協助編曲與整合全劇音樂，以及聘用周杰倫演唱會御用服裝設計師打造舞台服裝。

在場景設計上，則捨棄常見的平面舞台，以「台上台」的堆疊方式呈現藝術效果，可見其展現精緻大氣舞台效果的決心！導演邊中健認為，台灣缺少媲美百老匯音樂劇的作品，因此特別選擇代表東方華人文化的秦始皇作為演出主題，並運用西方管絃樂演繹動人心弦的曲目，為大家創造一場跨界融合的精彩演出。該劇將自10月25日至10月27日在微風南山藝文展演中心共演出5場，啟售至今已熱賣近8成，建議把握機會提早購票以免向隅，購票詳情請洽元盾音樂藝術。

(中時電子報)