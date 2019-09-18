民進黨高雄市立委賴瑞隆今天舉行亞洲新灣區產業座談會，針對亞洲新灣區五大產業策略21項計畫，中央將投入74.24億元，其中明年會投入7.11億元。賴瑞隆表示，亞洲新灣區有600公頃土地，未來將朝體感科技、物聯網、智慧城市、新南向基地及藍色經濟5大面向產業推動，加速高雄產業轉型，改變南北經濟發展失衡問題。

賴瑞隆今舉辦「高雄市亞洲新灣區產業發展策略」座談會第11場次，邀集國家法展委員會主委陳美伶、經濟部長沈榮津等人到場，共同討論亞洲新灣區產業發展進度。

賴瑞榮指出，高雄過去是重工業城市，為解決北漂、經濟轉型等問題，亞洲新灣區有600公頃土地，以前都是工廠用地，經國發會、經濟部等單位多年討論後，規劃朝體感科技等5大面向發展。

賴瑞隆說，全世界的港口城市，不論是雪梨、阿姆斯特丹等地，城市港區幾乎都是非常重要的精華地帶，高雄也具備這樣的潛力，必須由政府跟民間共同投入。

國發會報告指出，交通部、經濟部、國發會等單位共計執行「體感科技基地－體感園區計畫」等21項計畫，總經費達新台幣74.24億元，明年挹注經費為7.11億元。

此外，配合拓展新南向市場，建設高雄國際機場新航廈及轉運中心，經費為5.3億元，預計今年底完成規畫成果；同時，因應高雄機場發展需求，行政院已核定252億元「2035高雄機場整體規劃」，預計將國內外航廈改建整併，未來高雄機場旅客年容納量可達1650萬人次。

(中時 )