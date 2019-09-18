演練當警報聲響起，台中市長盧秀燕立即進行震災防護「趴、掩、穩」保命3要領，帶領同學就地掩蔽。（王文吉攝）

東勢國小教師說明防災演練的口訣與要領。（王文吉攝）

演練警報解除後，東勢國小師生手拿軟墊保護頭部，並快步至操場集合。（王文吉攝）

東勢國小防災演練在警報發布後，立即成立緊急救護組，模擬傷患送醫SOP流程。（王文吉攝）

多一分準備，少一分傷害！台中市教育局18日在東勢國小舉行防災演練，近千名師生完成避難、疏散及救護，過程流暢順利。市長盧秀燕也親自示範震災防護「趴、掩、穩」保命3要領，帶領同學就地掩蔽，她也提醒國人勿忘921，平時做好防災準備，才能降低傷亡。

東勢國小師生近千人，市府今年特別將東勢國小訂為防災演練觀摩學校，演練當警報聲響時，師生立即尋找掩蔽物「趴、掩、穩」，警報解除後至操場集合，清點人數回報。現場也模擬圖書館火災，教導師生正確的滅火過程。

盧秀燕在教育局長楊振昇、客委會主委江俊龍陪同下全程參與，檢驗學校對於災害應變的處理能力，並肯定東勢國小的演練成效，立委江啟臣、市議員冉齡軒也到場關心。

「多一分準備，少一分傷害。」盧秀燕參與演練後受訪表示，921地震今年20周年，當年台中傷亡嚴重，市府舉行一連串的避難演習及紀念感恩活動，提醒市民平時應保持憂患意識，透過實際操練，落實自我保護，市府會持續加強防災建設，打造台中成為安全快樂的城市。

6年1班林同學分享，這次演習讓她學會如何保護自己與家人，希望演習每年持續舉辦，讓學弟妹也能學習防護要領。管同學則說，地震來臨時必須「趴、掩、穩」，都有應遵守的正確姿勢與時間點，而運用身邊的堅硬物體就地掩蔽，讓傷害降到最低，「收穫很多！」

(中時 )