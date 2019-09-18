縣府大推夜市美食！政府國旅獎勵方案加碼發200元「夜市抵用券」，北中南等西部縣市抵用券原本僅能在該區使用，花蓮縣府觀光旅遊處今天說，與東大門夜市代表12日北上爭取後，現已開放全國各區抵用券都可以到東大門夜市消費。縣府呼籲花蓮旅宿業者，發放抵用券時請協助宣導旅客可以近在東大門夜市消費，享受花蓮特色美食，繁榮地方經濟。

花蓮東大門夜市為花東地區最具代表性的觀光夜市，更是陸客來花東必訪的景點之一。受陸客自由行禁令影響，原本佔花蓮遊客數5成的陸客人數大減，衝擊相關業者生計。

行政院規劃擴大秋冬國旅獎勵方案發放的每房200元夜市抵用券，原規定北中南等本島西部縣市發放的抵用券只限在該區使用，東部及離島縣市發放的抵用券卻可拿到全台各地消費，似有不合理。

縣府觀光處長唐玉書及東大門自強夜市代理主委張巨文上周四北上，在經濟部召開的說明會中極力爭取放寬限制後，中央印製290萬張共5.8億元的抵用券已經可不受發放區域限制，都能拿到東部及離島消費，讓花蓮縣東大門夜市攤商省去辨別抵用券使用區域的麻煩，更可享受到補助方案的最大優惠，並協助吸引西部縣市旅客至花蓮住宿，促進經濟。

唐玉書呼籲旅宿業者，發放夜市抵用券時，多推東大門夜市消費，攤商收到抵用券於背面蓋店章或簽名後，將會由各夜市管委協助造冊請攤商確認，彙整向經濟部請款，並爭取儘速撥發款項，讓旅宿及夜市業者攜手串聯共創花蓮國旅榮景。

若民眾或攤商對於夜市抵用券有任何疑問，可上網至經濟部「台灣夜市GO」臉書粉專（網址：https://www.facebook.com/NMgo.tw/）查詢相關資訊，或可去電0800-688-818抵用券諮。

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