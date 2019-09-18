柯宋合？王世堅曝柯想獲快速通關

臺北市長柯文哲17日總統選舉連署登記結束後，趕往中選會接回柯媽媽，對此臺北市議員王世堅抨擊柯文哲是「俗仔」，還把柯文哲「政治不難，找回良心」說法改為「政治不難，找回爸媽」，昨日的這場登記秀則是一場十八相送的「政治鬧劇」。

王世堅更直指柯文哲原本要「寄生上流」但最後郭臺銘棄選「被上流放生」，但柯文哲輸不起又玩不起，如果有意參選，原本要給郭臺銘使用的2000個連署點就自己用了，但他昨日虛晃一招，就是想要利用親民黨或時代力量的那張快速通關券。

王世堅指出，如果柯文哲要利用親民黨那張快速通關券，「人性最卑鄙的那一面都出來了」，你看他（柯文哲）這五年來，他對親民黨吃乾抹淨，5年來所謂在野大聯盟，其實也沒有在野黨來參加，只有一個親民黨，但柯文哲不但要佔親民黨便宜，還要糟蹋人壓到最後。

對於柯文哲要提滿34席民眾黨的不分區立委，王世堅認為依照柯文哲的能耐，要填滿名單並不困難，「要找張三李四王二麻子都可以」，就算要填滿200個也沒問題，但他抨擊柯文哲綁架市府官員擔任不分區立委，像北市府勞動局長賴香伶明白表示不願意、完全沒有意願，但柯文哲還是把她弄去擔任不分區立委。

王世堅也形容學姐這些明星幕僚原本是「詐騙集團的車手」，但隨著郭臺銘退選，王世堅認為這些明星幕僚角色有些微改變，變成了「政治版的神風特攻隊」，只加單程汽油飛上天空，去尋找、擊沉柯文哲要報復的這幾個對象。

(中時 )