秋行軍蟲已在大陸定居，成為每年南北遷飛的外來害蟲。（取自新浪微博＠屏山發布）

今年1月秋行軍蟲（陸稱草地貪夜蛾）首次入侵雲南，目前已有25個省份發現其行蹤，大陸農業農村部9月17日下午舉行防治記者會，宣布南方玉米大面積收穫，北方玉米灌漿成熟即將收穫，但草地貪夜蛾危害期已過，對玉米主產區的威脅全面解除。

農業農村部種植業管理司副司長朱恩林表示，雖然秋行軍蟲防控措施已確保秋糧的收穫的預期目標，但也證實秋行軍蟲將在大陸西南、華南越冬定居繁殖，成為大陸新的「北遷南回、周年迴圈」的重大遷飛性害蟲，其發生和危害將成為常態。

今年遭秋行軍蟲入侵區域高達1500多萬畝，主要發生在西南地區。其中雲南有930萬畝，占60％，廣西約200萬畝（12％），四川110多萬畝（7％），實際發生危害面積246萬畝；湖南、湖北、安徽、江蘇等地屬於遷飛過渡區，產量損失基本控制在3％以內；黃河、淮河＇海河以及西北等玉米主產區是點狀見蟲，基本沒有造成損失。

朱恩林強調，未來需加強病蟲害防控能力建設，完善災害應急扶持政策，構建防控長效機制，實現蟲害可持續治理。

(旺報 )