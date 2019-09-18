「識毒拒毒，滿貫出擊！」國教署舉辦「2019識毒拒毒繪本創作徵選」，新竹市10件參賽作品全數得獎，育賢國中並獲全國第一名特優，18日在彰化縣頒獎，市長林智堅恭喜獲獎同學，並肯定竹市藥物濫用防制推動成效。

教育處指出，10件優秀的反毒繪本創作全數獲得中央獎項肯定，其中國中組育賢國中獲得全國第一名的特優、新科國中獲優等、三民國中獲佳作殊榮。

關東國小獲優等、內湖及新竹國小獲佳作。另磐石高中部及國中部、香山高中國中部、頂埔國小、清華附小均獲得入選獎獎項肯定。

育賢國中學生林靜和黃玳歆以「毒品敲敲門」作品，告訴大家吸毒並不能耍帥、也不會讓自己擁有好人緣，拒絕毒品才是王道，雙雙獲得最高榮耀的「全國特優獎」。

教育處長黃錦能指出，竹市致力推動校園拒毒、防毒工作，由點線面的網絡串連，培訓校園防毒守門員種子師資，並積極辦理貓頭鷹反毒行動車、反毒桌遊、識毒拒毒繪本創作等，讓學生了解毒品對身體及社會安全的危害，落實反毒教育向下紮根的目標。

(中時 )