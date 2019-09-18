台中市和平區中坑國小為公辦公營實驗學校，積極推廣藝術教育，「中坑游於藝─學生“刻．畫”童年美展」18日開幕，10月底前在東勢區戶政事務所展出；18幅作品描繪校園生活、童年回憶，帶領大家從小朋友的畫筆下，重溫童年溫暖回憶。

教育局長楊振昇表示，配合12年國民教育新課綱啟動，市府輔導各校推廣藝術與美感教育；其中，中坑國小自104學年度轉型為公辦公營實驗學校，積極投入藝術教育軟硬體，更透過實驗教育規範鬆綁課程限制，發展多元藝術活動。

楊振昇指出，「中坑游於藝─學生“刻．畫”童年美展」18幅作品，包括版畫與水彩畫，小朋友用畫筆勾勒出學習西洋劍等熱鬧的校園生活，或是打陀螺的童年回憶，希望大人透過孩子的作品看到心中最溫暖的一塊。

教育局強調，中坑國小近年來除透過教育局補助計畫，也募集社區資源，聘請在地藝術家黃雅音老師指導兒童版畫、蕭如嵐老師指導繪畫，結合學校課程，系統性培養學生藝術教育。

(中時 )