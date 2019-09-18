921震災20周年，台南市政府教育局結合國家防災日系列活動，今天上午9時於位於後甲里斷層的東區復興國小舉辦108年度校園災害防救示範演練觀摩，結合該校鄰近後甲派出所、後甲分隊、東區區公所、東區衛生所及虎尾寮緊急救援隊等單位共同演練。

復興國小臨近後甲里斷層，處於地震災害高潛勢區域，校地廣闊且師生人數達2408人，演練地震災害發生時緊急避難，學生均依抗震保命三步驟（趴下、掩護、穩住）就地掩蔽，並遵照「不推、不跑、不語」原則，儘速疏散到戶外集合點。

校方亦啟動校園災害緊急應變編組，進行火災搶救、人員搜救及傷患救護等後續處置。演練內容並包括因應大規模震災造成附近老舊建築物受損，社區於學校臨時開設避難收容所，辦理災民收容工作。

另外，為了因應近年校外人士入侵校園危安事件，特於本次示範演練中模擬外人入侵校園，學校啟動緊急應變處置並與校外人士斡旋，通報警方派員協助，帶離該名校外人士。期盼透過本次演練強化校園非法入侵事件應變作為，提高師生防範、自救、互救之意識與能力。

教育局表示，災害往往難以預測及掌握，如何減災與降低校園人員損傷，奠基於事前強化正確防災概念。因此，本局透過災害防救示範演練觀摩會，宣導各式災害應變處置標準程序，期許能讓與會師長瞭解災害避難要領，有效減緩校園災損，建構安全永續防災校園。

(中時 )