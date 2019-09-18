國外有一名男子，某天心血來潮使用谷歌地球(Google Earth)時，竟意外發現了一具陳年老屍。據《Live Science》報導，這位居住在佛羅里達的男子，某天使用谷歌地球搜尋他家附近時，竟發現一個奇怪的斑點，待他仔細一看赫然驚見一輛白色轎車浸泡在那褐色池塘中，嚇的男子趕緊連絡谷歌地球想要請他們確認究竟是他看錯還是那池塘中真有一台白色轎車。

谷歌地球在接到男子的通報後，聯絡了案發地點附近的屋主請他幫忙使用無人機將池塘的情況更詳盡的記錄下來。隨後該名屋主告訴谷歌地球，他確信他家池塘裡的確有一輛白色轎車。並立刻聯絡當地警方。當警方抵達現場，將轎車從水中「撈」出時，也在車裡發現了屍體的殘骸。經過法醫鑑定與警方資料比對後，他們推斷這名死者應當是在1997年失蹤的威廉(William Moldt)。目前該車的照片仍可在谷歌地圖(Google Maps)上找到。

(中時電子報)