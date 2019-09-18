黨產會清查「中華救助總會」是否為國民黨附隨組織，有學者指救總每兩年都獲得內政部評鑑優等的評價，顯見其會務績效獲得主管機關的高度肯定。內政部今天澄清，社團評鑑與是否為附隨組織無關，勿不當連結。

黨產會上月針對救總是否為附隨組織舉行聽證，有曾在內政部社會司服務過的學者表示，當年救總就是政府認可合法的民間組織，代行很多政府委辦的重大救濟救助事務，且就組織 性而言，是配合政府政策，並非政黨政策。

學者並引救總因興辦各項社會福利業務，參與內政部評鑑獲得成績優等強調獲內政部肯定。但內政部表示，此與不當黨產處理委員會認定是否為政黨附隨組織是兩件事情，完全沒有關係，請社會大眾勿做不當連結。

內政部指出，救總成立有其相關歷史背景，不當黨產處理委員會已在今年8月13日，邀集社會各界辦理聽證會議，有關「社團法人中華救助總會（原中國大陸災胞救濟總會）是否為社團法人中國國民黨的附隨組織」調查報告，也已公告社會大眾週知。未來內政部除依照「人民團體法」持續督導會務外，也將尊重黨產會認定結果，並配合辦理後續事項。

(中時 )