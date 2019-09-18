王永慶死亡後遺產由律師擔任管理人，王文洋主張應分割遺產，經法官調解不成後對簿公堂；王文洋聘請李永然律師、王瑞華等人部分則為林瑤律師，今年6月開庭後法官尚未訂下次庭期。

此外三房李寶珠在2009年9月10日對王文洋提告，要求確認繼承權存在部分，李寶珠隔年1月7日已撤回訴訟。

(中時 )

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