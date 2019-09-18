王文洋與王瑞華爭遺產 北院訴訟戰 15:122019/09/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片。林偉信攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 王永慶死亡後遺產由律師擔任管理人，王文洋主張應分割遺產，經法官調解不成後對簿公堂；王文洋聘請李永然律師、王瑞華等人部分則為林瑤律師，今年6月開庭後法官尚未訂下次庭期。 此外三房李寶珠在2009年9月10日對王文洋提告，要求確認繼承權存在部分，李寶珠隔年1月7日已撤回訴訟。 (中時 ) #王文洋 #遺產 #律師 #訴訟 #王瑞華 也許您會感興趣 推薦閱讀 車主拒續保嗆「我才沒那麼衰」 半年後下場超悲劇 00:022019/09/14 生活 傷後首直播 網紅苦籌醫療及律師費 04:102019/09/16 地方新聞 律師讓英國校方退讓了 彭文正：論文聞香團要做這事 08:352019/09/16 政治 《國際產業》扛不住龐大訴訟壓力，普渡製藥聲請破產 18:132019/09/16 財經 三中案起訴馬英九 律師：根據哪條黨章規定 21:192019/09/16 社會 無懼黑韓產業鏈 李佳芬明早提告 23:122019/09/16 政治 仙台辯護士會＆桃園律師公會 交流賞球相見歡 04:102019/09/17 產業特刊 李佳芬委託律師 今提告鄭佩芬、洪耀南、吳佩蓉 09:292019/09/17 政治 《半導體》昇陽半對宜特提專利侵權訴訟 16:482019/09/17 財經 爭王永慶6000億遺產 3房李寶珠再出新招 11:122019/09/18 社會 社會熱門新聞 台灣一線女星遭「變臉」 慘淪韓A片女主角 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 蘆竹瑪莎拉蒂直衝貨車底下駕駛亡 驚悚畫面曝光 - 社會 反送中影響 調查局駐港人員未獲續發工作簽證 - 社會 日統客運不敷虧損 十月一日起4國道路線取消敬老票 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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