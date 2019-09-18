逛美式大賣場也能讓人發財！日前有媒體揭露，消費者在好市多買黃金條塊，4個月後小賺一筆，還說早知道多買幾塊，就能幾10萬元入袋。但凡買黃金等物也非穩賺不賠，外行人該怎麼下手呢？一位YouTuber不藏私透露密技，他買好市多黃金不看黃金標價，而是觀察黃金編號變動狀態，如果編號動得快，代表黃金處於低檔，那就絕對可以下手。

好市多大賣場無所不賣，傳說中的黃金條更被許多消費者鎖定，原因很簡單，黃金品質掛保證，且價格也比外面便宜。據了解，買好市多黃金是穩賺不賠，難怪有人趨之若鶩，財經YouTuber林裕豐日前也在頻道上分享自己買黃金的發財密技。

許多人買黃金都會參考黃金指數，林裕豐買黃金卻從牌價上的2個關鍵，看出買黃金的高低點。林裕豐說，自己大約兩星期就到好市多採買生活用品，順便也會看黃金，而他最先留意的就是黃金牌價上的編號。

黃金牌價上的編號藏有是否進場購買的秘碼。他指出，如果編號快速流動，就代表買氣旺，就可趁此買一波，但若編號完全沒換，則顯示黃金價格現正處於高點。

林裕豐說，上次在好市多買了一台兩黃金，買入價4萬8326元，但是現在不一 了，同重量黃金條塊已飆漲到5萬7739元，金價4個月飆漲2成，等於一台兩現賺9400元，還稱「早知道就買1kg，四個月差30萬！」

林裕豐在現場詢價時工作人員透露，他運氣不錯，新品才剛補上，後來他買了一台兩金價條。

(中時電子報)