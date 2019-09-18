23歲的凱渥男模賴昱澂今（18）日被拍到與一名年約60歲的東區老闆娘孫筱渥交往並同居，據報導孫筱渥對外都稱賴昱澂為「乾兒子」，報導中也有另一位「乾媽」用臉書為「乾兒子」模特兒大賽拉票，而這位「乾媽」也趕緊出面澄清自己並非當事人，並表示「乾兒子」是個優秀的人。

凱渥23歲男模賴昱澂（右）爆出戀上並同居相差將近40歲的東區老闆娘孫筱渥（左）。（圖／翻攝自臉書）

今日《鏡週刊》報導23歲男模戀上60歲東區老闆娘，兩人相差近40歲的「嬤孫戀」震驚社會，猶如之前的「爺孫戀」，兩人被拍到一起工作跟同居，不過人前對外聲稱是「乾兒子」。報導中也指出男方有不少乾媽，另一位乾媽甚至在他參加男模大賽時，上網為他拉票。

凱渥23歲男模賴昱澂。（圖／翻攝自臉書）

這位乾媽也向《自由時報》投訴，指出媒體公開的她臉書帳號，指出她為乾兒子拉票，不少人以為她就是孫筱渥本人，對此她澄清自己不認識孫筱渥，更表示男模賴昱澂是個很優秀的年輕人，不知道為何被寫成這樣，自己也認識對方母親，希望做出澄清。

(中時電子報)