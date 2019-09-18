副市長沈慧虹（中）邀民眾21和22日參加新竹生活節。（羅浚濱攝）

邁入第5年的「新竹生活節」，21和22日下午4時至8時，將在護城河畔、幸福廣場及228紀念公園熱鬧登場！副市長沈彗虹指出，今年邀集100攤國內外特色攤家，在大家在好吃好玩的同時，感受每個獨立店家背後美麗的故事。

文化局18日在228公園開活動記者會，現場有異國美食攤位，但4個活動「名畫」最吸睛。沈慧虹說，新竹市有許多外籍朋友，只要來到新竹市都是新竹人，透過新竹生活節中異國美食攤位及音樂，讓外地遊子能得到情感抒發，本地民眾也可體驗異國文化。

今年活動邀請名人曲家瑞分享「生活是一種美學態度」，來自美國、土耳其、墨西哥、突尼西亞等10個國家上百攤家，販售特色美食和手作工藝，都有著動人的品牌故事。

在2天活動規畫「異國交流街頭藝術擂台」，邀請俄羅斯、迦納等5組不同國家的表演團體，「以自己的國家為榮」，用詼諧、較勁的趣味方式展現街頭特技，讓大家看到一場別開生面的國際藝術交流。

另外，邀請小朋友最愛的YOYO家族和年輕人很喜歡的草地音樂-柯智棠和貝克小姐及英國、美國、海地等地表演者，市府歡迎民眾帶著輕鬆的心情，在秋日午後一同慢步護城河畔，一邊享受美食，一邊欣賞異國風情的音樂與舞蹈。

(中時 )