2019.09.18台北詩歌節9月21日開跑，

台北市文化局舉辦的「台北詩歌節」將於9月21日開跑，今年以「牆與啄木鳥」為主題，反映詩人對文學的執著，也特別邀請到日本新崛起的詩人小佐野彈和德國對抗圍牆的代表藝術家沃夫．比爾曼以及各國著名詩人，帶來不同文化的詩與台灣詩人和民眾交流，共策畫14場不同性質的活動，讓民眾可以一同為文學激盪。

文化局表示，台北詩歌節的14場活動包含9個多元議題的詩人講座活動，讓民眾可以近距離的和詩人交流，與3場跨領域詩行動、1場大型演出及線上書展，共有6位詩人來台交流，首場活動將於9月21日開跑。其中，今年剛好是柏林圍牆倒塌30週年，邀請到德國重量級詩人也是對抗圍牆的代表藝術家沃夫．比爾曼來台參與大型詩歌演出，並與妻子帕美拉於中山堂同台獻唱。

另外，今年也延續「駐市詩人計畫」，邀請日本詩人小佐野彈為台北寫詩，小佐野表示，自己特別關注性別平權運動，作為公開出櫃的詩人，非常羨慕台灣「同婚」專法，也首次以長歌形式加入同性婚姻的色彩為台北寫詩，並為詩取名為＜戰旗＞，充分表達台日兩方性別議題的現況。

文化局表示，另有3場跨領域詩行動，將結合詩與料理，並邀請4位詩人，小佐野彈、波戈拉、崔舜華、騷夏，準備以愛為題的料理，將饗宴化為詩篇，展現多樣風貌。

(中時 )