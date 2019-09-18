菲律賓馬尼拉地方法院18日宣判「廣大興28號」漁船案8名涉案菲國海巡人員「殺人罪」成立，判處8年至14年不等刑度。當年承辦此案、赴菲調查的檢察官劉嘉凱表示，從菲國提供的側錄畫面來看，廣大興為了逃命、拼命閃躲，菲國海巡人員的行徑實在惡劣。

外交部今表示，依據菲律賓的司法程序，被告的菲方海巡人員尚可提起上訴。劉嘉凱則認為，法務部也可參酌死者洪石成家屬意見，與菲國決定是否上訴，維護權益。

劉嘉凱現已轉任律師，過去任職屏東地檢署時曾承辦廣大興案，還特地赴菲國調查。他表示，一登上廣大興號就看見船身密密麻麻的彈孔，場景怵目驚心，可見廣大興號當時承受猛烈的射擊。

劉嘉凱還說，菲國8名海巡人員，在訊問過程中均否認殺人，還反控我國漁船越界、試圖衝撞在先。但透過菲國巡邏艇的側錄畫面，才發現廣大興只想逃命，面對菲國巡邏艇不斷瘋狂掃射，一直迂迴閃躲，根本看不出衝撞的行為。

(中時 )