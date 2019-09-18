8月挪威一間清真寺遭遇男槍手開火射擊，警方隨後在22歲嫌犯曼夏奧斯（Philip Manshaus）家中發現被他槍殺的17歲繼妹喬安娜（Johanne Zhangjia Ihle-Hansen），警方昨（17）日證實，曼夏奧斯槍殺繼妹是因為她的華裔血統。

挪威男子曼夏奧斯8月持槍在奧斯陸近郊一間清真寺連環開槍，儘管沒有造成人員傷亡，警方隨後卻在他的家中發現已被槍殺的繼妹喬安娜，挪威警方17日證實，喬安娜被殺是因為她的華裔血統。影片為曼夏奧斯9月上旬出庭的畫面，這是他案發後首度公開露面，雙眼瘀青疑似在獄中被打的模樣也引起關注。

綜合法新社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，8月10日，曼夏奧斯突然持槍闖入挪威首都奧斯陸近郊的努爾伊斯蘭中心（al-Noor Islamic Centre），在清真寺內射擊多槍，所幸當時只有3名信徒在場，槍擊並未造成任何人員傷亡，現場一名65歲巴基斯坦退伍空軍軍官及時阻止曼夏奧斯攻擊，才未讓傷亡進一步擴大。

不過挪威警方隨後在曼夏奧斯家中發現被他槍殺身亡的繼妹喬安娜。當時喬安娜在自己的床上，驗屍報告指出她的頭部中了3槍，胸口上有1槍，槍槍致命。警方隨後在曼夏奧斯的車上發現一把.22口徑的長槍。

Say her name: Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) was the Bærum, Norway right-wing extremist mosque shooter's only victim, and his adoptive step-sister, born in China: https://t.co/UZEHapUHra — Sindre Bangstad (@SBangstad) August 14, 2019

挪威警察周二證實，喬安娜被殺是因為她的亞裔血統。警方推測她被殺可能有兩個原因，其一是種族因素，其二是她可能事先發現曼夏奧斯的清真寺攻擊計畫，試圖阻止時被殺害。喬安娜是曼夏奧斯父親女友領養的大陸女孩。

另外挪威當地媒體報導，曼夏奧斯到清真寺行兇前，曾在網路上發表文章，讚頌今年3月發生於紐西蘭基督城的清真寺大規模血腥槍擊案，這起事件共造成51人死亡。

今年9月，曼夏奧斯出席法庭聽證會時，曾對著現場媒體比出納粹敬禮手勢。

(中時電子報)