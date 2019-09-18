沙烏地阿拉伯國營媒體今天引述沙國國防部消息報導，沙國已加入美國主導的國際護航聯盟，以保護商船順利通過荷莫茲海峽及其他區域。

報導指出，美國主導的「國際海事安全架構」（International Maritime Security Construct）任務執行範圍，涵蓋荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）、曼德海峽（Bab al-Mandab）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯灣（Arabian Gulf）。

美聯社報導，沙國在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）預定來訪前夕，宣布加入國際海事安全架構。

數艘國際商船今年在波斯灣遭到襲擊，撼動全球貨貿秩序。華府指責伊朗為幕後黑手，伊朗則否認涉案。

沙國石油設施14日遭攻擊後，原油產量減少逾半，國際油價在市場憂慮氣氛中飆漲。沙國昨天表示，因設施遇襲造成每日產油量劇減570萬桶，減產部分將會在9月底完全恢復生產，且本月將維持對顧客的充分石油供給，國際油價聞訊回跌。

(中央社)